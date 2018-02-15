Украинский сериал Кафе на Садовой рассказывает о главной героине Ольге. У нее есть муж Михаил и сын Гоша, но их счастье обрывается после аварии, в которой муж Ольги сбивает человека. По совету адвоката женщина берет вину на себя, рассчитывая на то, что она получит условный срок. Однако вместо этого она садится в тюрьму на 4 года. Выйдя из заключения, Ольга узнает, что ее муж сдал их сына в детдом и уехал за границу. Гоша от шока перестал разговаривать, и нормально способен общаться только со своим опекуном Андреем. Он совсем не помнит маму, и Ольга, боясь шокировать сына своим появлением, не говорит о том, кто она. Вместо этого она начинает работать его приходящей няней, а в остальное время подрабатывает в кафе. Удастся ли Ольге построить после тюрьмы новую жизнь и вернуть сына? Смотрите все серии Кафе на Садовой прямо сейчас.
В ролях: Антон Сёмкин, Марина Куклина, Олеся Гаевая, Леся Самаева, Сергей Коршиков, Алексей Сморигин, Владимир Заец, Владимир Захаренков, Фёдор Гуринец, Инна Мирошниченко, Александр Соколов, Лев Сомов, Андрей Романий, Лука Щелущенко и другие.
Режиссер: Кристина Сиволап
Сценаристы: Елена Вержак, Наталья Сидоровская
Художник: Ирина Гайдаенко
Оператор: Дмитрий Киптилый
Композитор: Владимир Крипак
Продюсеры: Виктор Мирский, Екатерина Шевелюк, Елена Малкова, Екатерина Швец
Кастинг-директор: Елена Прилипко
Количество серий: 4
Год выхода в эфир СТБ: 2017
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