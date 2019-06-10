Было у отца два сына – это романтическая комедия о любви и семейных ценностях. В курортном городе живет состоятельная семья Бойцовых. Глава семейства владеет гостиничным бизнесом, к чему подключил и своих сыновей – Антона и Виктора. Братья – двойняшки, но при этом они очень непохожи друг на друга. Антон – очень трудолюбивый и целеустремленный, он талантливо помогает отцу управлять бизнесом. Имея привлекательную внешность, Виктор сосредоточен только на личной жизни, а на работу он совершенно не обращает внимания.

В героя сериала Было у отца два сына – Виктора – тайно была влюблена дочь садовника Василиса, толстая и некрасивая девочка. Родители отправили ее на учебу, чтобы избавить от мук неразделенной любви. Спустя три года Василиса вернулась уже совсем другой – умной, образованной и очень привлекательной.

Теперь Виктор просто не может пройти мимо такой красотки – он даже готов бросить свою жену! А поскольку его женой – дочь влиятельного бизнесмена, у семьи Бойцовых после развода могут появиться серьезные проблемы. Ответственный Антон не может допустить такого поворота и решает разрушить отношения Василисы и Виктора…

В ролях: Оксана Сташенко, Александр Гетманский, Виталий Салий, Дарья Легейда, Владимир Заец, Марина Дьяконенко, Наталия Васько, Фёдор Гуринец, Михаил Кукуюк, Игорь Иващенко и другие.

Режиссер: Виктория Круглая

Сценарист: Иван Шишман

Продюсеры: Саша Ткаченко, Сергей Куприн

Другие сериалы: За витриной, Рецепт любви, С волками жить, Снайперша

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4 серии

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