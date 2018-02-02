«Список желаний» — это мелодраматический сериал об исполнении мечты, о любви и жажде к жизни. Главная героиня – 30-летняя Маша Синицина – совершенно не верила в чудеса. Карьера у девушки не сложилась: она работала менеджером в туристическом агентстве под руководством начальника-самодура. В личной жизни тоже похвастаться было нечем: Маша была уверена, что на нее никто достойный даже не посмотрит. А к достойным героиня относила владельца компании, в которой работала, — Алексея Терентьева. Но этот мужчина вот-вот должен был заключить очень выгодный брак…

Главная героиня сериала «Список желаний» столкнулась с новой проблемой: на работе клиент обвинил ее в краже, из-за чего разгорелся страшный скандал. Но девушку это уже мало волновало, потому что у нее обнаружили рак 4 стадии. Маше осталось жить всего полгода, и она решила во что бы то ни стало исполнить все свои заветные желания за этот срок. Первым желанием девушки была поездка в Карпаты, где она случайно встретилась с Алексеем. Молодые люди провели вместе время и заметно сблизились.

Но украинский сериал «Список желаний» продолжает интриговать зрителя: в Карпаты приехала и невеста Алексея, Настя, которая всячески пыталась прервать связь жениха с Машей. После приезда домой Настя сумела заблокировать счета Маши, оставив ее без средств для существования. И все это в период лечения от рака! Но тут на помощь героине пришел Алексей, который узнал о болезни и решил быть с любимой до конца. Пара обручилась — это был самый счастливый день в жизни Маши. Но болезнь ее не отпускала…

В ролях: Ольга Гришина, Дмитрий Мухин, Артемий Егоров, Дарья Барихашвили, Людмила Титова, Алексей Вертинский, Ахтем Сеитаблаев, Виктория Агалакова, Владимир Заец, Наталья Доля, Артём Позняк, Евгения Мякенькая и другие.

Авторы сценария: Ольга Кржечевская, Валентина Шевяхова и Анна Аносова

Исполнительный продюсер: Александр Быков

Креативный продюсер: Ксения Бугримова

Режиссеры: Елена Кобылинская и Ксения Бугримова

Оператор: Алексей Калин

Художник: Андрей Гречишкин

Кастинг-директор: Татьяна Бушунова

Страна: Украина

Количество серий: 4

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