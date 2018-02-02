«Список бажань» — це мелодраматичний серіал про здійснення мрії, про любов і жагу до життя. Головна героїня – 30-річна Маша Синіцина – абсолютно не вірила в дива. Кар’єра у дівчини не склалася: вона працювала менеджером в туристичній агенції під керівництвом начальника-самодура. В особистому житті теж похвалитися було нічим: Маша була впевнена, що на неї ніхто гідний навіть не подивиться. А до гідних героїня зарахувала власника компанії, в якій працювала, — Олексія Терентьєва. Але цей чоловік ось-ось повинен був укласти дуже вигідний шлюб…

Головна героїня серіалу «Список бажань» зіткнулася з новою проблемою — на роботі клієнт звинуватив її в крадіжці, через що розгорівся страшний скандал. Але дівчину це вже мало хвилювало, тому що у неї виявили рак 4 стадії. Дівчині залишилося жити всього півроку, і вона вирішила будь-що виконати всі свої заповітні бажання за цей час. Першим бажанням Маші була поїздка в Карпати, де вона випадково зустрілася з Олексієм. Молоді люди провели разом час і помітно зблизилися.

Але український серіал «Список бажань» продовжує інтригувати глядача: до Карпат приїхала і наречена Олексія, Настя, яка всіляко намагалася перервати зв’язок нареченого з Машею. Після приїзду додому Настя зуміла заблокувати всі рахунки Маші, залишивши її без коштів для існування. І це все в період лікування від раку! Але тут на допомогу героїні прийшов Олексій, який дізнався про хворобу і вирішив бути з коханою до кінця. Пара побралася — це був найщасливіший день у житті Маші. Але хвороба її не відпускала…

У ролях: Ольга Гришина, Дмитро Мухін, Артемій Єгоров, Дар’я Баріхашвілі, Людмила Титова, Олексій Вертинський, Ахтем Сеітаблаєв, Вікторія Агалакова, Володимир Заєць, Наталя Доля, Артем Позняк, Євгенія М’якенький та інші.

Автори сценарію: Ольга Кржечевская, Валентина Шевяхова і Анна Аносова

Виконавчий продюсер: Олександр Биков

Креативний продюсер: Ксенія Бугримова

Режисери: Олена Кобилинська і Ксенія Бугримова

Оператор: Олексій Калін

Художник: Андрій Гречишкін

Кастинг-директор: Тетяна Бушунова

Країна: Україна

Кількість серій: 4

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