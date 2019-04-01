Телеканал СТБ представляет самую эмоциональную премьеру 2019 года – сериал Как долго я тебя ждала! В течение следующих двух недель, с понедельника по четверг, вы станете свидетелями невероятной истории любви и отчаяния, надежды и разочарования, верности и предательства.

Главные герои мелодрамы Как долго я тебя ждала – Жанна и Роман – с самого детства были вместе. Со временем, их крепкая дружба переросла в искреннюю и взаимную любовь, силу которой было просто невозможно постичь. Казалось бы, этих двух никто и никогда не смог бы разлучить! Но так только казалось…

Первой преградой на пути к счастью влюбленных стал отец Жанны – коррумпированный майор полиции Валерий Соловьев, который наотрез отказался давать согласие на свадьбу своей единственной дочери с «ничтожным голодранцем» Романом Якимовым. Узнав, что вопреки его запрету пара обвенчалась, взбешенный Валерий Соловьев решает наказать за такое непослушание обоих. Дочь отдать за криминального авторитета Славу Карпова, а неугодного зятька Романа Якимова – засадить за убийство своей же любовницы. Позже майор понимает, что его план не работает так, как он на это рассчитывал. Ведь Жанна с той же силой продолжает любить Романа и заявляет о готовности ждать его всю свою жизнь! Поэтому, Валерий Соловьев решает покончить с чувствами дочери раз и навсегда. Пользуясь уголовными связями, майор полиции приказывает своим людям убить заключенного Якимова. Узнав, что грозит ее любимому, Жанна Соловьева соглашается выйти замуж за Славу Карпова с единственным условием – если тот, обеспечит Романа «личной охраной» на все время его заключения…

Не понимая, как любимая Жанна так быстро смогла его забыть и выйти замуж за другого, Роман Якимов решает отомстить предательнице и тоже завести семью.

Проходит время и когда-то безумно влюблены друг в друга Роман и Жанна снова встречаются…

В ролях: Евгения Нохрина (известная зрителям СТБ по роли в фильме Новогодний ангел), Дмитрий Блажко, Александр Мохов, Алексей Зубков (исполнитель главной роли в мелодраме Любить и верить), Олеся Жураковская (которая недавно сыграла одну из ключевых ролей в исторической драме Крепостная), Елена Хижна, Станислав Щекин, Лев Сомов (актерское мастерство которого вы могли видеть в сериалах Пелена, Кафе на Садовой) и другие.

Режиссер: Валерий Ибрагимов

Продюсер: Валентин Опалев

Сценарий: Яна Романенко

Жанр: Мелодрама

Количество серий: 20

Смотрите также сериал: С волками жить