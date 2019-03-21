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Смотрите онлайн украинский сериал С волками жить. Главный автор сериала – Татьяна Гнедаш, продюсер – Денис Пономаренко. В главной роли Евы – актриса Анастасия Рула. Также в проекте задействованы: Вячеслав Довженко, Дмитрий Гаврилов, Елизавета Циник, Валентин Томусяк, Светлана Зельбет, Владислав Онищенко, Николай Боклан, Лариса Руснак, Федор Ольховский и другие.

В сериале вы узнаете историю жизни девочки, которая, несмотря на жизненные преграды, сумела сохранить доброту в своем сердце. Ее отец, бывший главарь самой крупной бандитской группировки, оказался в тюрьме из-за отказа делиться своими деньгами c влиятельными людьми. Мать девочки умерла спустя несколько дней после родов, а дочка спустя некоторое время попала в «семью». Вот только семья оказалась группой мелких воришек, которые всю жизнь учат своих приемных детей воровству. И несмотря на жизнь в мошеннической семейке, Еве удается сохранить доброту и тягу к знаниям.

А дальше Еву ждет взрослая жизнь, которая принесет ей немало сюрпризов. Но сможет ли юная красавица выстоять вопреки всему, и найти свое счастье? Смотрите сериал украинского производства С волками жить на телеканале СТБ!

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