Дивіться онлайн український серіал З вовками жити. Головний автор серіалу – Тетяна Гнєдаш, продюсер – Денис Пономаренко. У головній ролі Єви – актриса Анастасія Рула. Також в проекті задіяні: В’ячеслав Довженко, Дмитро Гаврилов, Єлизавета Цинік, Валентин Томусяк, Світлана Зельбет, Владислав Онищенко, Микола Боклан, Лариса Руснак, Федір Ольховський та інші.

У серіалі ви дізнаєтесь історію життя дівчинки, яка, незважаючи на життєві перепони, зуміла зберегти доброту у своєму серці. Її батько – колишній ватажок найбільшого бандитського угруповання, який опинився у в’язниці через відмову ділитися своїми грошима із впливовими людьми. Мати дівчинки померла через кілька днів після пологів, а дочка через деякий час потрапила в «сім’ю». Ось тільки сім’я виявилася групою дрібних злодюжок, які все життя вчать своїх прийомних дітей крадіжкам. І незважаючи на життя в шахрайській сімейці, Єві вдається зберегти доброту і тягу до знань.

А далі на Єву чекає доросле життя, яке принесе їй чимало сюрпризів. Але чи зможе юна красуня вистояти, наперекір всьому, і знайти своє щастя? Дивіться серіал українського виробництва З вовками жити на телеканалі СТБ!

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