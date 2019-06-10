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Було у батька два сини – це романтична комедія про любов і сімейні цінності. У курортному місті живе заможна родина Бойцових. Глава сімейства володіє готельним бізнесом, до якого залучив і своїх синів – Антона та Віктора. Брати – двійнята, але при цьому вони дуже несхожі один на одного. Антон — дуже працьовитий і цілеспрямований, він талановито допомагає батькові управляти бізнесом. Віктор, навпаки, маючи привабливу зовнішність, зосереджений тільки на особистому житті, а на роботу він абсолютно не звертає уваги.

У героя серіалу Було у батька два сини – Віктора – таємно була закохана дочка садівника Василина, товста та некрасива дівчина. Батьки відправили її на навчання, щоб позбавити мук нерозділеного кохання. Через три роки Василіса повернулася вже зовсім іншою – розумною, освіченою та дуже привабливою.

Тепер Віктор не може пройти повз такої красуні – він навіть готовий розлучитися! А оскільки його дружина – дочка впливового бізнесмена, у сім’ї Бойцових після цього розлучення можуть з’явитися серйозні проблеми. Відповідальний Антон не може допустити такого повороту і вирішує зруйнувати стосунки Василини та Віктора…

У ролях: Оксана Сташенко, Олександр Гетьманський, Віталій Салій, Дар’я Легейда, Володимир Заєць, Марина Дьяконенко, Наталія Васько, Федір Гуринець, Михайло Кукуюк, Ігор Іващенко та інші.

Режисер: Вікторія Кругла
Сценарист: Іван Шишман
Продюсери: Саша Ткаченко, Сергій Купрін

Інші серіали: За вітриноюРецепт коханняЗ вовками житиСнайперша

Жанр: мелодрама
Кількість серій: 4 серії

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