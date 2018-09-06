Серіал повідає глядачеві історію досвідченої Снайперши, головної героїні на ім’я Віра. Дівчина завжди з легкістю справлялася з усіма найвитонченішими справами. Однак, нове завдання виявилося для неї нездійсненним. Перед зустріччю з «ціллю», відомим бізнесменом, якого необхідно звабити, Віра дізнається, що вагітна. Як бути? Адже для того, щоб спокійно народити та виростити дитину, їй необхідно відмовитися від шкідливих звичок і уникати стресів. А з такої роботи так просто не звільнитися. Та й декретну відпустку не дадуть. Чим закінчиться історія? А також чи вдасться дівчині знайти собі гідну заміну та все ж вийти з гри? Дізнайтеся, подивившись онлайн серіал Снайперша всі серії на нашому сайті.

У ролях: Вікторія Литвиненко, Ольга Лук’яненко, Оксана Сташенко, Ріхард Леперс, Лілія Ребрик, Костянтин Жовтневий, Станіслав Флоренції, Борис Книженко, Юрій Лахін, Олександр Соколов, Антон Мухарський, Діана Горда, Леонід Захарченко та інші.

Режисер: Олександр Сальников

Сценаристи: Іван Шишман, Тетяна Гнєдаш

Оператор: Сергій Крутько

Композитор: Олексій Петрожіцкій

Художник: Марія Чупайленко

Продюсер: Саша Ткаченко

Кількість серій: 4

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