Сериал поведает зрителю историю опытной Снайперши, главной героини по имени Вера. Девушка всегда с легкостью справлялась со всеми самыми изощренными делами. Однако, новое задание оказалось для нее невыполнимым. Перед встречей с «целью», известным бизнесменом, которого необходимо обольстить, Вера узнает, что беременна. Как быть? Ведь для того, чтобы спокойно родить и вырастить ребенка, ей необходимо отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. А с такой работы так просто не уволишься. Да и декретный отпуск не дадут. Чем закончится история? А также удастся ли девушке найти себе достойную замену и все же выйти из игры? Узнайте, посмотрев онлайн сериал Снайперша все серии на нашем сайте.

В ролях: Виктория Литвиненко, Ольга Лукьяненко, Оксана Сташенко, Рихард Леперс, Лилия Ребрик, Константин Октябрьский, Станислав Флоренцев, Борис Книженко, Юрий Лахин, Александр Соколов, Антон Мухарский, Диана Гордая, Леонид Захарченко и другие.

Режиссер: Александр Сальников

Сценаристы: Иван Шишман, Татьяна Гнедаш

Оператор: Сергей Крутько

Композитор: Алексей Петрожицкий

Художник: Мария Чупайленко

Продюсер: Саша Ткаченко

Количество серий: 4

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