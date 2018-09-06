Сериал поведает зрителю историю опытной Снайперши, главной героини по имени Вера. Девушка всегда с легкостью справлялась со всеми самыми изощренными делами. Однако, новое задание оказалось для нее невыполнимым. Перед встречей с «целью», известным бизнесменом, которого необходимо обольстить, Вера узнает, что беременна. Как быть? Ведь для того, чтобы спокойно родить и вырастить ребенка, ей необходимо отказаться от вредных привычек и избегать стрессов. А с такой работы так просто не уволишься. Да и декретный отпуск не дадут. Чем закончится история? А также удастся ли девушке найти себе достойную замену и все же выйти из игры? Узнайте, посмотрев онлайн сериал Снайперша все серии на нашем сайте.
В ролях: Виктория Литвиненко, Ольга Лукьяненко, Оксана Сташенко, Рихард Леперс, Лилия Ребрик, Константин Октябрьский, Станислав Флоренцев, Борис Книженко, Юрий Лахин, Александр Соколов, Антон Мухарский, Диана Гордая, Леонид Захарченко и другие.
Режиссер: Александр Сальников
Сценаристы: Иван Шишман, Татьяна Гнедаш
Оператор: Сергей Крутько
Композитор: Алексей Петрожицкий
Художник: Мария Чупайленко
Продюсер: Саша Ткаченко
Количество серий: 4
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