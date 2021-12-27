Довгоочікувана прем’єра мелодрами – серіал Життя прекрасне 1 серія від 27.12.2021 на сайті СТБ. Головна героїня серіалу Світлана 20 років свого життя присвятила сім’ї. Тому коли колишній чоловік подав на розлучення, світ жінки був зруйнований. Тепер у неї є тільки донька Олена та найкраща подруга Мілка. В 1 серії фільму Життя прекрасне 2021 Світлана піддається на вмовляння подруги відволіктися від проблем, змінити імідж і піти в нічний клуб. Напившись, жінка знайомиться з чарівним Віктором і проводить з ним ніч в готелі. Але наступного ранку моментально шкодує про це. Світлана сподівається, що більше ніколи не зустріне цього чоловіка, але доля розпоряджається інакше. Ким виявиться загадковий незнайомець з клубу? Дивіться в багатосерійному фільмі Життя прекрасне 1 серія від 27.12.2021 просто зараз!

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Дивитися онлайн серіал Життя прекрасне – 2 серія від 27.12.2021