У серіалі Продається будинок із собакою 4 серія від 30.12.2021 Поліна з Валерою рятуватимуть Сема. Рана глибока, зачепило нирку і треба терміново робити операцію. Сам Валера не впорається, тому допомогу просить у Поліни. Чи впорається дівчина? І чи зможуть вони врятувати собаку батька? Після хороброго вчинку Сема і її порятунку в 4 серії Продається будинок із собакою 2021, Поліна перейнялася симпатією до цієї собаки. Усе ж таки це єдина жива істота, яка нагадує їй про батька. Дівчина запропонує Валері забрати пса собі для догляду за ним. Вона й бульйон йому приготує, і м’яку підстилку зробить. Може, Поліна й сама вирішить залишитися в рідному містечку й не продавати будинок? Фінальну серію дивіться онлайн у серіалі Продається будинок із собакою 4 серія від 30.12.2021 на сайті СТБ!

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