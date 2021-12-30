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Video: Продається будинок із собакою: 3 серія дивитися онлайн – 30.12.2021

Дивитися онлайн серіал Продається будинок з собакою - 3 серія від 30.12.2021. Український фільм Продається будинок з собакою серія 3 вже на сайті
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Продається будинок із собакою | 30.12.2021 | 2021

До Поліни в гості в серіалі Продається будинок із собакою 3 серія від 30.12.2021 зайшла баба Віра з моралями. Вона хоче вмовити дівчину повернути назад Валеру і його собаку. Поліні не варто залишатися однією – в новинах передали, що двоє ув’язнених втекли з найближчої колонії для вбивць і насильників. Дівчина сухо відреагувала на поради та переживання бабусі. Але новина про втечу все ж таки засіла у неї в голові. Одна вночі у великому скрипучому будинку… В 3 серії Продається будинок із собакою на Поліну чекає безсонна ніч. Тим часом Валеру з собакою до себе додому запросила Маша. У тому, що Поліна їх вигнала, дівчина побачила чудову можливість познайомитися ближче з чоловіком і проявити до нього турботу. Чи відповість Валера взаємністю? Дивіться онлайн мелодраму Продається будинок із собакою 3 серія від 30.12.2021 на сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Продається будинок із собакою – 4 серія від 30.12.2021

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