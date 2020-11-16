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Продається будинок із собакою | 04.06.2021 | 2021

Cеріал СТБ Продається будинок з собакою покаже історію батька і доньки, які припинили спілкуватися через старі образи. Доля буває непередбачуваною: поки Поліна намагалася знайти своє місце під сонцем у великому місті, її батько помер. Практично одночасно з цим відбулося ще кілька подій: Поліна залишилася без роботи та стосунків.

Героїня серіалу Продається будинок з собакою не підтримувала зв’язок з батьком, тому її не сильно засмутила звістка про його смерть. Вона поїхала в рідне місто, щоб по-швидкому продати батьківську хату і повернутися до свого звичайного життя, де так багато всього треба налагодити. У рідному місті вона знайомиться з цікавим ветеринаром Валерою. Чи не завадять почуття її планам? Дивіться в серіалі Продається будинок з собакою онлайн.

В ролях: Антон Батирєв, Зоряна Марченко, Михайло Досенко, Юлія Врублевська, Людмила Загорська

Автори сценарію: Леся Волошин, Андрій Льовкін
Режисер: Тарас Дудар
Продюсери: Алла Липовецька, Марина Квасова, Тетяна Річка, Людмила Семчук, Дмитро Кицай, Олена Зоз
Кількість серій: 4

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