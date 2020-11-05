Серіал СТБ Відпустка у сосновому лісі – це історія про те, які несподівані повороти подій іноді підкидає нам доля. Валерій не бачився з Ольгою десять років після того, як дівчина несподівано порвала з ним стосунки. Він вже не сподівався зустрітися з нею знову, коли за велінням долі вони поселилися в одному котеджі. Валера і його дружина Алла приїхали туди на відпочинок, і вони ніяк не очікували зустріти давню знайому. Алла і Оля були подругами, і вони обидві любили Валерія. Чоловік викладав слов’янську філологію в інституті, де вчилися обидві дівчини. У серіалі Відпустка у сосновому лісі його вибір припав на Ольгу. Деякий час вони зустрічалися, а потім дівчина несподівано вирішила порвати стосунки. Після розставання з Олею Валера одружився з її подругою Аллою. Оля теж вийшла заміж, у неї є син Гоша. Що буде, коли Ольга, Валерій і Алла зустрінуться під одним дахом? Чи зажили старі рани за минулі десять років? Дивіться в серіалі Відпустка у сосновому лісі онлайн!

В ролях: Анна Сагайдачна, Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін

Сценаристка: Марія Бек

Режисерка: Олена Райнер

Продюсери: Людмила Семчук, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Катерина Шевелюк

Кількість серій: 4

Дивіться також серіал Коханка у спадок