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Серіал СТБ Відпустка у сосновому лісі – це історія про те, які несподівані повороти подій іноді підкидає нам доля. Валерій не бачився з Ольгою десять років після того, як дівчина несподівано порвала з ним стосунки. Він вже не сподівався зустрітися з нею знову, коли за велінням долі вони поселилися в одному котеджі. Валера і його дружина Алла приїхали туди на відпочинок, і вони ніяк не очікували зустріти давню знайому. Алла і Оля були подругами, і вони обидві любили Валерія. Чоловік викладав слов’янську філологію в інституті, де вчилися обидві дівчини. У серіалі Відпустка у сосновому лісі його вибір припав на Ольгу. Деякий час вони зустрічалися, а потім дівчина несподівано вирішила порвати стосунки. Після розставання з Олею Валера одружився з її подругою Аллою. Оля теж вийшла заміж, у неї є син Гоша. Що буде, коли Ольга, Валерій і Алла зустрінуться під одним дахом? Чи зажили старі рани за минулі десять років? Дивіться в серіалі Відпустка у сосновому лісі онлайн!

В ролях: Анна Сагайдачна, Прохор Дубравін, Анастасія Чепелюк, Костянтин Корецький, Ада Роговцева, Данило Мірешкін
Сценаристка: Марія Бек
Режисерка: Олена Райнер
Продюсери: Людмила Семчук, Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Катерина Шевелюк
Кількість серій: 4

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