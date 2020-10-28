Дивіться онлайн нову 4-серійну мелодраму від СТБ! Коханка у спадок – це серіал про сімейні перипетії, про секрети, які подружжя може приховувати одне від одного, та про наслідки таких таємниць.

Головна героїні мелодрами – Тетяна. Пятнадцать років жінка живе в шлюбі з успішним бізнесменом Олегом. Життя Тетяни безтурботне: у неї чудові стосунки з коханим чоловіком, розмірений побут та забезпечене життя завдяки бізнесу Олега. Але звістка одного вечора зламає цю казку. Її чоловік впав із даху офісної будівлі та загинув миттєвою смертю. Після втрати коханого з героїні мелодрами Коханка у спадок впали рожеві окуляри. Життя більше не виглядає настільки безтурботним: бізнес чоловіка не має успіху, будинок у заставі, їхня родина погрузла в боргах. Найстрашнішою стала новина про те, що в Олега є вагітна коханка, яка теж претендує на спадок чоловіка… Як з усіма цими проблемами та питаннями розбереться Тетяна?

Прем’єра 4-серійної гостросюжетної мелодрами Коханка у спадок відбудеться 28 жовтня о 20:20 на телеканалі СТБ. Слідкуйте за головною героїнею Тетяною та її спробами змиритися із втратою коханого й розібратися із проблемами, які він їй залишив у спадок. Дивіться онлайн серіал Кохання у спадок одразу після телеефіру на Телепорталі!

У ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемій Єгоров, Катерина Вайвала, Володимир Лілицький, Олена Тимкова, Сергій Комаровський, Карен Варданян, Олександр Катунін, Яна Смоленцева, Валерій Рождественський

Автор серіалу: Поліна Конох

Режисер: Олександр Будьонний

Продюсери: Катерина Шевелюк, Артем Доллежаль

Кількість серій: 4

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