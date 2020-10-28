Смотрите онлайн новую 4-серийную мелодраму от СТБ! Любовница в наследство – это сериал о семейных перипетиях, о секретах, которые супруги могут скрывать друг от друга, и о последствиях таких тайн.

Главная героиня мелодрамы – Татьяна. Пятнадцать лет женщина живет в браке с успешным бизнесменом Олегом. Жизнь Татьяны беззаботная: у нее прекрасные отношения с любимым мужчиной, размеренный быт и обеспеченная жизнь благодаря бизнесу Олега. Но известие одного вечера сломает эту сказку. Ее муж упал с крыши офисного здания и погиб мгновенной смертью. После потери любимого с героини мелодрамы Любовница в наследство упали розовые очки. Жизнь больше не выглядит столь беззаботной: бизнес мужа не имеет успеха, дом в залоге, их семья погрязла в долгах. Самой страшной стала новость о том, что у Олега есть беременная любовница, которая тоже претендует на наследство мужа… Как со всеми этими проблемами и вопросами разберется Татьяна?

Премьера 4-серийной остросюжетной мелодрамы Любовница в наследство состоится 28 октября в 20:20 на телеканале СТБ. Следите за главной героиней Татьяной и ее попытками смириться с потерей любимого и разобраться с проблемами, которые он ей оставил в наследство. Смотрите онлайн сериал Любовь в наследство сразу после телеэфира на Телепортале!

В ролях: Ольга Гришина, Артем Позняк, Артемий Егоров, Екатерина Вайвала, Владимир Лилицкий, Елена Тимкова, Сергей Комаровский, Карен Варданян, Александр Катунин, Яна Смоленцева, Валерий Рождественский

Автор сериала: Полина Конох

Режиссер: Александр Буденный

Продюсеры: Екатерина Шевелюк, Артем Доллежаль

Количество серий: 4

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