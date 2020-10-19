Сериал СТБ Мой мужчина, моя женщина – это новая остросюжетная мелодрама на официальном сайте канала СТБ. Это история о самопожертвовании и настоящей любви, которая зацепит каждого телезрителя.

Сюжет 12-серийной драмы Мой мужчина, моя женщина начинается с пылающего дома. По вине Павла сгорел дом его клиента Сергея, а сам мужчина серьезно травмировался. Чтобы спасти мужа от тюрьмы и долга, Вера решила стать суррогатной матерью для молодой пары Олега и Татьяны, которые уже долгий период пытаются завести ребенка. И, с огромной болью отдав уже родившееся дитя, узнает, что Татьяна умерла. Убитый горем Олег просит Веру стать для дочки няней и переехать на время к ним. Но этот шаг может навсегда разрушить собственную семью главной героини мелодрамы Мой мужчина, моя женщина – во время ее беременности Павел уже завел себе любовницу. С кем дальше жить? И какое решение принять? В этой тяжелой ситуации единственной поддержкой Веры станут отец ребенка, которого она выносила, Олег и владелец сгоревшего дома Сергей.

В ролях: Павел Вишняков, Дарья Егоркина, Прохор Дубравин, Олеся Власова, Людмила Загорская, Ксения Мишина, Павел Сова, Оксана Жданова, Екатерина Гулякова, Игорь Петрусенко

Автор сериала: Елена Бойко

Режиссер: Сергей Толкушкин

Продюсеры: Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитрий Кицай

Количество серий: 12

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