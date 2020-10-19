Серіал СТБ Мій чоловік, моя жінка – це нова гостросюжетна мелодрама на офіційному сайті каналу СТБ. Це історія про самопожертву та справжнє кохання, що зачепить кожного телеглядача.

Сюжет 12-серійної драми Мій чоловік, моя жінка починається з будинку у вогні. Через Павла згорів будинок його клієнта Сергія, а сам чоловік серйозно травмувався. Щоб врятувати Павла від в’язниці та боргу, Віра вирішила стати сурогатною матір’ю для молодої пари Олега та Тетяни, які вже довгий період намагаються завести дитину. І, з величезним болем віддавши дитя, дізнається, що Тетяна померла. Убитий горем Олег просить Віру стати для доньки нянею та переїхати на деякий час до них. Але цей крок може назавжди зруйнувати власну сім’ю головної героїні мелодрами Мій чоловік, моя жінка – під час її вагітності Павло вже завів собі коханку. З ким далі жити? І яке рішення прийняти? У цій важкій ситуації єдиною підтримкою дівчини стануть батько дитини, яку вона виносила, Олег та власник згорілого будинку Сергій.

У ролях: Павло Вишняков, Дарія Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко

Автор сериалу: Олена Бойко

Режисер: Сергій Толкушкін

Продюсери: Олег Рогожа, Ілларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитрій Кіцай

Кількість серій: 12

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