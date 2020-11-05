Сериал СТБ Отпуск в сосновом лесу – это история о том, какие неожиданные повороты событий иногда подкидывает нам судьба. Валерий не виделся с Ольгой десять лет после того, как девушка неожиданно порвала с ним отношения. Он уже не надеялся встретиться с ней снова, когда по велению судьбы они поселились в одном коттедже. Валера и его жена Алла приехали туда на отдых, и они никак не ожидали встретить давнюю знакомую. Алла и Оля были подругами, и они обе любили Валерия. Мужчина преподавал славянскую филологию в институте, где учились обе девушки. В сериале Отпуск в сосновом лесу его выбор пал на Ольгу. Некоторое время они встречались, а потом девушка неожиданно решила порвать отношения. После расставания с Олей Валера женился на ее подруге Алле. Оля тоже вышла замуж, у нее есть сын Гоша. Что будет, когда Ольга, Валерий и Алла встретятся под одной крышей? Зажили ли старые раны за прошедшие десять лет? Смотрите в сериале Отпуск в сосновом лесу онлайн!

В ролях: Анна Сагайдачная, Прохор Дубравин, Анастасия Чепелюк, Константин Корецкий, Ада Роговцева, Даниил Мирешкин

Сценарист: Мария Бек

Режиссер: Алена Райнер

Продюсеры: Людмила Семчук, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов, Екатерина Шевелюк

Количество серий: 4

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