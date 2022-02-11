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Video: Отпуск в сосновом лесу: 1 серия смотреть онлайн – 11.02.2022

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Отпуск в сосновом лесу | 11.02.2022 | 2022

В 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу вы познакомитесь с главными героинями – Олей и Аллой. Девушки были подругами в институте, но потом Оля неожиданно уехала.

Теперь у Оли есть муж и ребенок. У ее супруга Гоши больное сердце, поэтому Оля решила организовать для него отдых в лесу. Как же она удивилась, когда узнала, что их соседкой будет Алла! А вот Алла совсем не обрадовалась, когда увидела Олю, и даже захотела уехать домой. Дело в том, что нынешний муж Аллы Валера и Оля когда-то были влюблены друг в друга…

Валера в 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу невольно вспомнит прошлое, да и у Оли старые раны зажили не до конца. Что же будет, когда они встретятся? И не будет ли ревновать Алла? Смотрите в 1 серии сериала Отпуск в сосновом лесу.

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Смотреть онлайн сериал Отпуск в сосновом лесу — 2 серия от 11.02.2022

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