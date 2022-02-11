В 3 серии сериала Отпуск в сосновом лесу Оля пытается разобраться, почему 10 лет назад Алла разлучила ее с любимым человеком и довела бабушку до могилы. Оле трудно в это поверить: она ведь считала Аллу своей лучшей подругой! Что та скажет в свое оправдание, когда Оля задаст ей вопрос в лоб? Узнайте прямо сейчас!

Паша и Гоша пойдут гулять в лес в 3 серии мелодрамы Отпуск в сосновом лесу. Мальчик потеряется во время прогулки. Оля запаникует, и все бросятся искать ребенка. Валера примет пропажу мальчика близко к сердцу. Он снова заговорит с Аллой о детях, но у нее есть свои секреты от мужа. Дело в том, что Алла бесплодна… Решится ли она рассказать об этом Валере? Смотрите в сериале Отпуск в сосновом лесу 3 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Отпуск в сосновом лесу — 4 серия от 11.02.2022