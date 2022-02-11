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Video: Отпуск в сосновом лесу: 4 серия смотреть онлайн – 11.02.2022

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Отпуск в сосновом лесу | 11.02.2022 | 2022

В 4 серии сериала Отпуск в сосновом лесу врачи борются на жизнь Паши. После инфаркта его состояние очень тяжелое. Валера готов заплатить любые деньги, чтобы мужчина получил лучшее лечение, но врачи только качают головой: шансов у Паши очень мало, он может даже не пережить транспортировку в другую больницу.

Валера в 4 серии сериала Отпуск в сосновом лесу все еще старается получить место зав. кафедрой филологии. Он узнает о себе много нового. Например, почему его заставили уволиться десять лет назад и кто распустил слухи о том, что он ведет себя неподобающе с молоденькими студенточками.

Удастся ли спасти Пашу? И что будет делать Валера после того, как узнает правду об Алле? Смотрите в 4 серии сериала Отпуск в сосновом лесу онлайн.

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