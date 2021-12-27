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Video: Жизнь прекрасна: 3 серия смотреть онлайн – 27.12.2021

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В сериале Жизнь прекрасна 3 серия от 27.12.2021 Светлана приходит в офис бывшего мужа Николая и просит устроить ее на работу в его компанию. У женщины закончились все сбережения, и ей надо содержать совместную с Николаем дочь Лену. Но мужчина непреклонен: если его дочери понадобятся деньги, она сама их попросит. Униженная главная героиня мелодрамы Жизнь прекрасна 2021 отправляется домой и боится сказать дочери, что у них больше нет денег. Но Лена, которая тайком работает в клининговой компании, дает маме крупную сумму и врет, что ранее откладывала на покупку компьютера. Но на новой работе у Лены тоже не все гладко – к ней начинает приставать сын хозяев дома, в котором убирается девушка. На его глазах Лена случайно разбивает дорогую вазу, и Сергей вынуждает ее пойти с ним в ночной клуб. Там наглый мажор пытается изнасиловать девушку, но у Лены появляется неожиданный спаситель. Смотрите онлайн в мелодраме Жизнь прекрасна 3 серия от 27.12.2021, чем закончится эта безумная ночь для наших героев.

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Смотреть онлайн сериал Жизнь прекрасна – 4 серия от 27.12.2021

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