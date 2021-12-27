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Video: Жизнь прекрасна: 4 серия смотреть онлайн – 27.12.2021

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Смотрите онлайн заключительный эпизод сериала Жизнь прекрасна 4 серия от 27.12.2021 на сайте СТБ.

Светлана приезжает вместе с Романом на турбазу, которая ему принадлежит. Гуляя на природе, Роман и Светлана деляться друг с другом самым сокровенным, в том числе и подробностями личной жизни. И вечером Роман решается поцеловать свою спутницу.

В сериале Жизнь прекрасна 2021 Николай, узнав об измене Вики, идет просить прощения у бывшей жены. Он надеется, что Светлана примет его назад, и обещает впредь помогать финансово ей и дочке. Но мысли женщины заняты только Романом. Какой выбор сделает главная героиня? Узнаете в финале многосерийного фильма Жизнь прекрасна 4 серия от 27.12.2021.

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