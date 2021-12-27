Дивіться онлайн завершальний епізод серіалу Життя прекрасне 4 серія від 27.12.2021 на сайті СТБ.

Світлана приїжджає разом з Романом на турбазу, яка йому належить. Гуляючи на природі, Роман і Світлана діляться одне з одним найпотаємнішим, в тому числі і подробицями особистого життя. І ввечері Роман наважується поцілувати свою супутницю.

У серіалі Життя прекрасне 2021 Микола, дізнавшись про зраду Вікі, йде просити вибачення у колишньої дружини. Він сподівається, що Світлана прийме його назад, і обіцяє надалі допомагати фінансово їй і доньці. Але думки жінки зайняті тільки Романом. Який вибір зробить головна героїня? Дізнаєтеся в фіналі багатосерійного фільму Життя прекрасне 4 серія від 27.12.2021.

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