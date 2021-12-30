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Video: Продается дом с собакой: 1 серия смотреть онлайн – 30.12.2021

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Продается дом с собакой | 30.12.2021 | 2021

Можно ли начать новую, успешную и счастливую жизнь в небольшом городке за Киевом? Это предстоит узнать главной героине Полине в сериале Продается дом с собакой 1 серия от 30.12.2021. У девушки было все: квартира в городе-миллионнике, любимый мужчина и прибыльная работа. Но как только Полина встретила своей очередной день рождения, все пошло наперекосяк. Ее парень Андрей, женатый босс, который годами обещал ей подать документы на развод, бросил Полину и уволил из компании. Из квартиры девушку выселяют. В 1 серии мелодрамы Продается дом с собакой без денег в кармане и крыши над головой Полина останется ни с чем. Во всей этой суматохе ей позвонил незнакомый мужчина с плохой вестью: умер отец девушки. Ей надо приехать в родной городок, чтобы вступить в наследство. И Полина видит в этом замечательную возможность достать деньги от продажи семейного дома и купить новую квартиру в городе. Но отпустит ли ее так быстро родная земля? Смотрите онлайн сериал Продается дом с собакой 1 серия на сайте СТБ!

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