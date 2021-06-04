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Video: Продается дом с собакой: 4 серия смотреть онлайн – 04.06.2021

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Продается дом с собакой | 04.06.2021 | 2021

В сериале Продается дом с собакой 4 серия от 04.06.2021 Полина с Валерой будут спасать Сэма. Рана глубокая, задело почку и надо срочно делать операцию. Сам Валера не справится, поэтому о помощи просит Полину. Справится ли девушка? И смогут ли они спасти собаку отца? После храброго поступка Сэма и ее спасения в 4 серии Продается дом с собакой 2021 Полина прониклась симпатией к этой собаке. Все-таки это единственное живое существо, которое напоминает ей об отце. Девушка предложит Валере забрать пса себе для правильного ухода за ним. Она и бульон ему приготовит и мягкую подстилку сделает. Может, Полина и сама решит остаться в родном городке и не продавать дом? Финальную серию смотрите онлайн в сериале Продается дом с собакой 4 серия от 04.06.2021 на сайте СТБ!

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