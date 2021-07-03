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Video: Проти течії: 3 серія дивитись онлайн – 03.07.2021

Дивитися онлайн серіал Проти течії - 3 серія від 03.07.2021. Український драматичний фільм Проти течії серія 3 вже на сайті
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У 3 серії серіалу СТБ Проти течії (Водоворот) Міла і Руслан святкують заручини. Вони покликали в ресторан всіх, включаючи своїх нових друзів, Юру і Олю. Марина абсолютно не зраділа майбутньому весіллю друга. Жінка вважає, що таким чином Руслан зраджує пам’ять покійної Анжеліки.

Ще одна людина, яка абсолютно не зраділа новині про заручини, – це Михайло. Він заявився в ресторан і вчинив бійку з Русланом.

Мила і Руслан в 3 серії серіалу Проти течії (Водоворот) переїжджають в той будинок, де чоловік жив зі своєю дружиною. Там все виглядає точно так само, як при житті Анжеліки. Крім того, до молодої пари підселюється ще й вітчим Руслана, який хоче налагодити відносини з пасинком.

Чи буде Міла щаслива в новому будинку? Дізнайтеся в серіалі Проти течії (Водоворот) 3 серія.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 4 серія від 03.07.2021

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