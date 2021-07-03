Не пропустіть несподіваний поворот подій в 4 серії серіалу Проти течії (Водоворот)! У день весілля Міли і Руслана все піде не так. Побачивши наречену, чоловік відчує невимовний жах і втече. Журналісти оточать шоковану Мілу. Цей день стане катастрофою для всіх.

Дівчина повернеться в стару квартиру і замкнеться на всі замки. Вона не буде відповідати на дзвінки стурбованих друзів і знайомих.

Паралельно з цим Михайло продовжує шукати інформацію про смерть Анжеліки. В 4 серії мелодрами Проти течії (Водоворот) колишній хлопець Міли дізнається, що дружина Калініна померла при загадкових обставинах. Мишко починає переживати, що його кохана жінка кинула його заради маніяка!

Що ж сталося в день весілля? Дізнайтеся прямо зараз – дивіться Проти течії (Водоворот) 4 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 5 серія від 03.07.2021