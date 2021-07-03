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Video: Проти течії: 5 серія дивитись онлайн – 03.07.2021

Дивитися онлайн серіал Проти течії - 5 серія від 03.07.2021. Український драматичний фільм Проти течії серія 5 вже на сайті
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У 5 серії серіалу Проти течії (Водоворот) Міла шукає Руслана, якого відвезли в невідомому напрямку. Дівчина рішуче налаштована повернути коханого, незважаючи на те, що той спробував її вбити! Міла вірить: своєю любов’ю і терпінням вона допоможе Руслану повернутися до норми.

Вона виходить на слід чоловіка. Іван Калінін влаштував свого пасинка в закритий санаторій. Міла впевнена: Руслан здоровий, а всі його проблеми – від Марини. Жінка створила своєрідний «культ Анжеліки». Вона поводиться так, ніби покійна дружина Руслана жива, і навіть святкує її дні народження.

Але що ж побачить Міла, коли зустрінеться з коханим в санаторії? Дізнайтеся в 5 серії мелодрами Проти течії (Водоворот).

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 6 серія від 03.07.2021

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