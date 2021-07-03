У 6 серії гостросюжетної серіалу Проти течії (Водоворот) Руслана переведуть в палату під посилений нагляд. Доктор Котов запропонує Калініну стерти його пасинку пам’ять. Тоді хлопець зможе забути про Анжеліку та жити далі. Марина не хоче зраджувати пам’ять про Ліку, але її переконують в тому, що це єдиний вихід.

У 6 серії серіалу Проти течії Міла приїжджає в санаторій ще раз, але Руслан її не впізнає. Іван і Марина ошелешують дівчину зізнанням: її чоловік насправді вбивця! Однак Міла не хоче вірити в те, що її коханий чоловік міг убити колишню дружину. Заручившись допомогою Михайла, вона продовжує розслідування. Які ще таємниці приховує сім’я Калініних? Дивіться в серіалі Проти течії (Водоворот) 6 серія.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 7 серія від 03.07.2021