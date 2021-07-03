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Video: Против течения: 6 серия смотреть онлайн – 03.07.2021

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В 6 серии остросюжетной сериала Против течения (Водоворот) Руслана переведут в палату под усиленное наблюдение. Доктор Котов предложит Калинину стереть его пасынку память. Тогда парень сможет забыть об Анжелике и жить дальше. Марина не хочет предавать память о Лике, но ее убеждают в том, что это единственный выход.

В 6 серии сериала Против течения Мила приезжает в санаторий еще раз, но Руслан ее не узнает. Иван и Марина ошарашивают девушку признанием: ее муж на самом деле убийца! Однако Мила не хочет верить в то, что ее любимый человек мог убить бывшую жену. Заручившись помощью Миши, она продолжает расследование. Какие еще тайны скрывает семья Калининых? Смотрите в сериале Против течения (Водоворот) 6 серия.

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