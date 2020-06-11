У 7 серії серіалу Проти течії (Водоворот) Руслан здається поліції. І все-таки Міла впевнена: все не так просто, як здається на перший погляд. Чому Руслан не пам’ятає, як ховав тіло, якщо це він убив Анжеліку? І чи може він взагалі довіряти своїй пам’яті?

Знахідка Михайла зрушила слідство з мертвої точки в 7 серії мелодрами Проти течії. Справу Анжеліки довелося знову відкрити. Експертиза підтвердила, що це її тіло Михайло знайшов на яхті. Хтось заховав труп дівчини, засипавши його хімікатами.

Марина не може повірити в те, що трапилося. Невже Руслан дійсно вбивця, і вона всі ці роки допомагала людині, яка забрала життя Анжеліки? Дізнайтеся в 7 серії серіалу Проти течії (Водоворот).

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 8 серія від 03.07.2021