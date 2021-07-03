У 8 серії серіалу Проти течії (Водоворот) Юра запросить Мілу на яхту. У Олі день народження, тож чоловік запропонував відсвяткувати разом. Доктор Котов діє в своїх інтересах: він повинен відволікати Мілу, щоб вона не заважала Калініним.

Олі не подобається ідея чоловіка. При Мілі вони повинні прикидатися братом і сестрою, а це зовсім не те, чого хотілося б їй у свій день народження. У 8 серії серіалу Проти течії (Водоворот) Оля починає помічати, що Юра захопився Мілою. Для неї це нестерпно, тому жінка тягнеться до пляшки.

Поки Міла катається на яхті з Котовими, Міша обшукує яхт-клуб. Він знаходить нові докази по справі Анжеліки. Які? Дізнайтеся в 8 серії мелодрами Проти течії.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 9 серія від 03.07.2021