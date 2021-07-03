У 9 серії серіалу Проти течії (Водоворот) відбулося відкрите судове засідання у справі Руслана Калініна. Чоловік привселюдно визнав свою провину. Тепер йому загрожує позбавлення волі на тривалий термін.

Міла впевнена: Руслану вселили помилкові спогади за допомогою гіпнозу. Вона відправляється на пошуки дружини капітана, який був на яхті в той нещасливий день. Можливо, вона зможе навести світло на цю темну справу? Дізнайтеся в 9 серії серіалу Проти течії.

Юра постійно стежить за Мілою. Він навіть ночує в машині під її будинком. Знемагаючи від туги і ревнощів, Оля вирішує померти: вона приймає велику дозу таблеток і запиває їх вином. Її непритомне тіло знаходить Михайло, але чи встигне він врятувати жінку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Проти течії (Водоворот) 9 серія.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 10 серія від 03.07.2021