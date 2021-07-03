Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Проти течії: 9 серія дивитися онлайн – 03.07.2021

Дивитися онлайн серіал Проти течії - 9 серія від 03.07.2021. Український драматичний фільм Проти течії серія 9 вже на сайті
Дивіться також
Против течения |Серия 1 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 1 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения |Серия 2 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 2 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения |Серия 3 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 3 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения |Серия 4 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 4 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения |Серия 5 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 5 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения |Серия 6 |03.07.2021| 2021
Проти течії: 6 серія дивитись онлайн – 03.07.2021...
Против течения | 03.07.2021 | 2021

У 9 серії серіалу Проти течії (Водоворот) відбулося відкрите судове засідання у справі Руслана Калініна. Чоловік привселюдно визнав свою провину. Тепер йому загрожує позбавлення волі на тривалий термін.

Міла впевнена: Руслану вселили помилкові спогади за допомогою гіпнозу. Вона відправляється на пошуки дружини капітана, який був на яхті в той нещасливий день. Можливо, вона зможе навести світло на цю темну справу? Дізнайтеся в 9 серії серіалу Проти течії.

Юра постійно стежить за Мілою. Він навіть ночує в машині під її будинком. Знемагаючи від туги і ревнощів, Оля вирішує померти: вона приймає велику дозу таблеток і запиває їх вином. Її непритомне тіло знаходить Михайло, але чи встигне він врятувати жінку? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Проти течії (Водоворот) 9 серія.

Дивитися онлайн всі серії серіалу Проти течії

Дивитися онлайн серіал Проти течії – 10 серія від 03.07.2021

Thanks!

Our editors are notified.

Close