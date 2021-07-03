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Video: Против течения: 9 серия смотреть онлайн – 03.07.2021

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В 9 серии сериала Против течения (Водоворот) состоялось открытое судебное заседание по делу Руслана Калинина. Мужчина публично признал свою вину. Теперь ему грозит лишение свободы на длительный срок.

Мила уверена: Руслану внушили ложные воспоминания при помощи гипноза. Она отправляется на поиски жены капитана, который был на яхте в тот злополучный день. Возможно, она сможет пролить свет на это темное дело? Узнайте в 9 серии сериала Против течения.

Юра постоянно следит за Милой. Он даже ночует в машине под ее домом. Изнывающая от тоски и ревности Оля решает умереть: она принимает большую дозу таблеток и запивает их вином. Ее бесчувственное тело обнаруживает Миша, но успеет ли он спасти женщину? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Против течения (Водоворот) 9 серия.

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