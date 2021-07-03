Смотрите 10 серию остросюжетного сериала Против течения (Водоворот) прямо сейчас – узнайте, смогла ли отважная Мила спасти своего любимого!

Оля устала от кочевого образа жизни, на который она обрекла себя вместе с Юрой. И ей определенно начал нравиться Миша. Женщина убеждает Юру помочь Миле доказать невиновность Руслана. Котов понимает, что ему эта затея ничего хорошего не сулит: ему грозит тюрьма за то, что он покрывал убийцу. И все-таки в 10 серии мелодрамы Против течения Юра соглашается помочь Миле.

Девушка отправляется на свидание с Иваном Калининым. У нее есть только одно условие: романтический ужин должен проходить на яхте Котовых. Сможет ли она вывести мужчину на чистую воду и узнать подробности о той ночи, когда умерла Анжелика? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Против течения (Водоворот) 10 серия онлайн.

Смотреть онлайн все серии сериала Против течения