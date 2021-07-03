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Video: Проти течії: 10 серія дивитися онлайн – 03.07.2021

Дивитися онлайн серіал Проти течії - 10 серія від 03.07.2021. Український драматичний фільм Проти течії серія 10 вже на сайті
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Дивіться 10 серію гостросюжетного серіалу Проти течії (Водоворот) просто зараз – дізнайтеся, чи змогла відважна Міла врятувати свого коханого!

Оля втомилася від кочового способу життя, на який вона прирекла себе разом із Юрою. І їй однозначно почав подобатися Михайло. Жінка переконує Юрія допомогти Мілі довести невинність Руслана. Котов розуміє, що йому ця затія нічого доброго не принесе: йому загрожує в’язниця за те, що він покривав вбивцю. І все ж таки в 10 серії мелодрами Проти течії Юра погоджується допомогти Мілі.

Дівчина відправляється на побачення з Іваном Калініним. У неї є тільки одна умова: романтична вечеря повинна проходити на яхті Котових. Чи зможе вона викрити чоловіка і дізнатися подробиці про ту ніч, коли померла Анжеліка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Проти течії (Водоворот) 10 серія онлайн.

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