В 8 серии сериала Против течения (Водоворот) Юра пригласит Милу на яхту. У Оли день рождения, поэтому мужчина предложил отпраздновать вместе. Доктор Котов действует в своих интересах: он должен отвлекать Милу, чтобы она не мешала Калининым.

Оле не нравится идея мужа. При Миле они должны прикидываться братом и сестрой, а это совсем не то, чего хотелось бы ей в свой день рождения. В 8 серии сериала Против течения (Водоворот) Оля начинает замечать, что Юра увлекся Милой. Для нее это невыносимо, поэтому женщина тянется к бутылке.

Пока Мила катается на яхте с Котовыми, Миша обыскивает яхт-клуб. Он находит новые улики по делу Анжелики. Какие? Узнайте в 8 серии мелодрамы Против течения.

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Смотреть онлайн сериал Против течения – 9 серия от 03.07.2021