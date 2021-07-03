В 5 серии сериала Против течения (Водоворот) Мила ищет Руслана, которого увезли в неизвестном направлении. Девушка решительно настроена вернуть любимого, несмотря на то, что тот попытался ее убить! Мила верит: своей любовью и терпением она поможет Руслану вернуться в норму.

Она выходит на след мужа. Иван Калинин устроил своего пасынка в закрытый санаторий. Мила уверена: Руслан здоров, а все его проблемы – от Марины. Женщина создала своеобразный «культ Анжелики». Она ведет себя так, будто покойная жена Руслана жива, и даже празднует ее дни рождения.

Но что же увидит Мила, когда встретится с любимым в санатории? Узнайте в 5 серии мелодрамы Против течения (Водоворот).

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Смотреть онлайн сериал Против течения – 6 серия от 03.07.2021