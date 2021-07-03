Не пропустите неожиданный поворот событий в 4 серии сериала Против течения (Водоворот)! В день свадьбы Милы и Руслана все пойдет не так. Увидев невесту, мужчина придет в неописуемый ужас и сбежит. Журналисты окружат шокированную Милу. Этот день станет катастрофой для всех.

Девушка вернется в старую квартиру и запрется на все замки. Она не будет отвечать на звонки обеспокоенных друзей и знакомых.

Параллельно с этим Миша продолжает искать информацию о смерти Анжелики. В 4 серии мелодрамы Против течения (Водоворот) бывший парень Милы узнает, что жена Калинина умерла при загадочных обстоятельствах. Миша начинает переживать, что его любимая женщина бросила его ради маньяка!

Что же произошло в день свадьбы? Узнайте прямо сейчас – смотрите Против течения (Водоворот) 4 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Против течения – 5 серия от 03.07.2021