Смотрите прямо сейчас – 2 серия сериала Против течения (Водоворот) покажет, что же случилось после презентации, которую едва не провалил Руслан!

После всех злоключений на работе Мила возвращается домой, где ее уже ждет пьяный Миша. Парень обвиняет девушку в измене и отвешивает ей пощечину. В этот момент девушка понимает: Миша – совершенно не ее человек.

Во 2 серии мелодрамы Против течения Мила, несмотря ни на что, работает на благо престижа яхт-клуба. Она трудится над организацией большой регаты и борется со странностями Руслана. Хозяина яхт-клуба как будто подменили после того вечера, когда Мила заперла его в кладовке. Он бросает пить и начинает ухаживать за Милой… Подействуют ли на нее специфические ухаживания начальника? Смотрите в сериале Против течения (Водоворот) 2 серия онлайн.

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Смотреть онлайн сериал Против течения – 3 серия от 03.07.2021