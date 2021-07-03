Дивіться просто зараз – 2 серія серіалу Проти течії (Водоворот) покаже, що ж сталося після презентації, яку ледь не провалив Руслан!

Після всіх пригод на роботі Міла повертається додому, де її вже чекає п’яний Мишко. Хлопець звинувачує дівчину в зраді і дає їй ляпаса. У цей момент дівчина розуміє: Михайло – абсолютно не її чоловік.

У 2 серії мелодрами Проти течії Міла, незважаючи ні на що, працює на благо престижу яхт-клубу. Вона працює над організацією великої регати і бореться з дивацтвами Руслана. Господаря яхт-клубу наче підмінили після того вечора, коли Міла замкнула його в коморі. Він кидає пити і починає залицятися до Міли… Чи подіють на неї специфічні залицяння начальника? Дивіться в серіалі Проти течії (Водоворот) 2 серія онлайн.

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Дивитися онлайн серіал Проти течії – 3 серія від 03.07.2021