Только скажи: смотреть онлайн все серии

Только скажи | 08.10.2023 | 2023

Смотрите онлайн украинский мини-сериал СТБ Только скажи! Мелодрама познакомит вас с непростой историей обычной учительницы Маргариты Курбатовой, которая после жестокой измены мужа Марка смогла справиться с психологическим давлением и начать жить с чистого листа. Теперь для нее не существует прошлого, есть только светлое и успешное будущее в должности школьной учительницы и с близкими людьми – мамой и 12-летним сыном. А главное, что твердо решила главная героиня мелодрамы Только скажи, – никогда не выходить замуж и не искать вторую половинку. Однако не тут-то было! В ее жизни неожиданно появился известный актер Антон Полянский, который резко изменил ее отношение к мужчинам. Но есть одна преграда: он почти женат на своей невесте Ольге, которую любит и уважает. Пока Маргариту Курбатову тревожат навязчивые мысли о будущем, в сериале Только скажи ее сбивает с толку появление бывшего мужа-предателя Марка, который клянется ей в вечной любви и просит прощения за свою ошибку. Интересно, как будут разворачиваться события вокруг любовного треугольника? Кого из мужчин выберет Рита? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн мини-сериал Только скажи на сайте СТБ.

В ролях: Ольга Гришина, Сергей Деньга, Валентин Томусяк, Анна Саливанчук, Виктор Андриенко и другие.

Режиссер: Олег Филипенко

Сценаристка: Алиса Курганская

Художник-постановщик: Карина Баделян

Оператор-постановщик: Даниил Дедков

Продюсеры: Артем Доллежаль, Влад Ряшин

Количество серий: 4

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