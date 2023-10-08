Тільки скажи: дивитися онлайн всі серії

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Дивитися онлайн всі серії серіалу Тільки скажи. Всі серії фільму Тільки скажи дивіться прямо зараз
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Тільки скажи | 08.10.2023 | 2023

Дивіться онлайн український мінісеріал СТБ Тільки скажи! Мелодрама познайомить вас із непростою історією звичайної вчительки Маргарити Курбатової, яка після жорстокої зради чоловіка Марка змогла впоратися з психологічним тиском і почати жити з чистого аркуша. Тепер для неї не існує минулого, є тільки світле та успішне майбутнє на посаді шкільної вчительки і з найближчими людьми – мамою та 12-річним сином. А головне, що твердо вирішила головна героїня мелодрами Тільки скажи, – ніколи не виходити заміж і не шукати другу половинку. Однак не так сталося, як гадалося! У її житті неочікувано з’явився відомий актор Антон Полянський, який різко змінив її ставлення до чоловіків. Та є одна перепона: він майже одружений на своїй нареченій Ользі, яку любить і поважає. Поки Маргариту Курбатову тривожать нав’язливі думки про майбутнє, у серіалі Тільки скажи її збиває з пантелику поява колишнього чоловіка-зрадника Марка, який клянеться їй у вічному коханні та просить вибачення за свою помилку. Цікаво, як розгортатимуться події навколо любовного трикутника? Кого з чоловіків обере Рита? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн мінісеріал Тільки скажи на сайті СТБ.

У ролях: Ольга Грішина, Сергій Деньга, Валентин Томусяк, Ганна Саліванчук, Віктор Андрієнко та інші.

Режисер: Олег Філіпенко
Сценаристка: Аліса Курганська
Художник-постановник: Каріна Баделян
Оператор-постановник: Данило Дедков
Продюсери: Артем Доллежаль, Влад Ряшин
Кількість серій: 4

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