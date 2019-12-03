Серіал СТБ Кохання. Побічний ефект розповість одвічну історію про гонитву за молодістю і привабливістю. Але не думайте, що це чергова мильна опера для домогосподарок – сімейна драма жінки за 40 несподіваним чином перетвориться на повномасштабний детектив!

Життя Валерії вдалося – вона домоглася успіху і на професійній ниві, і на особистому фронті. Жінка щасливо заміжня, заробляє на життя улюбленою справою. У неї немає потреби просиджувати штани в остогидлому офісі з 9 до 6, адже до сорока років Лєра вже реалізувалася як успішна письменниця. Її романи читають і люблять. Що ще потрібно для щастя? Валерія вважала, що у неї є все. А потім вона зустріла стару подругу Ірину.

Головна героїня серіалу Кохання. Побічний ефект тільки-но відсвяткувала ювілей. Іра не посоромилася нагадати їй про те, що старість уже близько. Скоро Лєра перестане бути привабливою для чоловіків.

Отруйні слова Ірини досягли своєї мети: Валерія зважилася на пластичну операцію. Вона лягає в клініку, щоб повернути молодість, яка зникає. Там вона зустрічає популярну актрису Магдалену, про чию смерть розголосили у всіх новинах… Але як це можливо? З цього моменту життя Валерії круто змінюється. Не пропустіть історію про пригоди письменниці – дивіться всі серії Кохання. Побічний ефект на офіційному сайті СТБ.

У ролях: Світлана Тимофєєва-Летуновська, Дмитро Лавров, Юлія Такшина, Світлана Зеленковська, Михайло Дорожкін, Павло Делонг, Олег Шушпанніков

Автор серіалу: Оксана Байрак

Сценаристи: Оксана Байрак та Галина Сальгареллі

Режисер: Юрій Попович

Продюсери: Маргарита Кржижевська і Оксана Байрак

Кількість серій: 4

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