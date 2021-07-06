У детективному серіалі Кохання. Побічний ефект 1 серії від 06.07.2021 глядачі познайомляться з головною героїнею Валерією. До Лери на день народження з Парижа прилетіла подруга юності Іра. Жінки давно не бачитися, тому вирішили поїхати причепуритися до святкової вечері та попліткувати про життя. Під час прогулянки Лера зізналася, що вона втратила смак до життя: по ночах пише свої детективи, а вдень займається домашніми справами – ніякого різноманіття. Ірка пропонує подрузі кардинально змінити спосіб життя – зробити пластику обличчя, адже чоловіки не люблять одноманіття, тому й починають заглядатися на молодих дівчат. Чи погодиться головна героїня серіалу Кохання. Побічний ефект на кардинальну зміну образу? Дізнайтеся в 1 серії.

Але сюрпризи для Лери тільки починаються. Її чоловік Ігор запросив на святкову вечерю свого давнього друга Кирила. Валерія не очікувала бачити такого гостя на порозі. Адже 20 років тому вони з Кирилом зустрічалися та збиралися зіграти весілля. Дивіться онлайн серіал Кохання. Побічний ефект 1 серія, щоб дізнатися, про що розмовляли друзі юності?

Дивитися онлайн всі серії серіалу Кохання. Побічний ефект

Дивитися онлайн серіал Кохання. Побічний ефект – 2 серія від 06.07.2021