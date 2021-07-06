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Video: Кохання. Побічний ефект: 2 серія дивитися онлайн – 06.07.2021

Дивитися онлайн серіал Кохання. Побічний ефект - 2 серія від 06.07.2021. Детективний фільм Кохання. Побічний ефект серія 2 вже на сайті
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У детективному серіалі Кохання. Побічний ефект 2 серії від 06.07.2021 Лера приїжджає в клініку пластичної хірургії. Атмосфера, яка панує в закладі, відразу насторожує жінку. Пацієнтам заборонено користуватися будь-якими засобами зв’язку: телефоном, телевізором, інтернетом. Вони повністю відірвані від світу, навіть із рідними не можна контактувати. Чи не відмовиться головна героїня серіалу Кохання. Побічний ефект від наміру кардинально змінити зовнішність? Дізнайтеся в 2 серії мелодрами.

Валерію не на жарт бентежить місце, в якому вона опинилася. Жінка випадково підслухала розмову прибиральниць, і тепер у неї запитань більше ніж відповідей. Які таємниці приховує це місце? Дізнайтеся просто зараз!

Дивитися онлайн всі серії серіалу Кохання. Побічний ефект

Дивитися онлайн серіал Кохання. Побічний ефект – 3 серія від 06.07.2021

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