В детективном сериале Любовь. Побочный эффект 2 серия от 06.07.2021 Лера приезжает в клинику пластической хирургии. Атмосфера, которая царит в заведении, сразу настораживает женщину. Пациентам запрещено пользоваться любыми средствами связи: телефоном, телевизором, интернетом. Они полностью оторваны от мира, даже с родными нельзя контактировать. Не откажется ли главная героиня сериала Любовь. Побочный эффект от намерения изменить внешность? Узнайте во 2 серии мелодрамы.

Валерию не на шутку смущает место, в котором она оказалась. Женщина случайно подслушала разговор горничных, и теперь у нее вопросов больше чем ответов. Какие тайны скрывает это место? Узнайте прямо сейчас!

Смотреть онлайн все серии сериала Любовь. Побочный эффект

Смотреть онлайн сериал Любовь. Побочный эффект – 3 серия от 06.07.2021